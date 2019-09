Bắt giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em nhập lậu

Quảng cáo

Rạng sáng 12/9, tại trạm thu phí trên đường cao tốc Lào Cai - Nội Bài thuộc địa phận Hà Nội, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05), Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường đã kiểm tra, bắt giữ 3 xe tải chở 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi nhãn mác in chữ Trung Quốc, Thái Lan nhưng không có hoá đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hoá

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa toàn bộ số hàng hóa nêu trên về một kho hàng trên đường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng để kiểm đếm, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan.

Toàn bộ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi đẫ bị tạm giữ

Lãnh đạo Phòng 6 - C05 tiết lộ, đường dây buôn bán vận chuyển hàng lậu này đã bị C05 đưa vào “tầm ngắm” từ nhiều tháng nay, các loại hàng hóa nêu trên được nhập lậu vào Việt Nam thông qua các cửa khẩu tại Lào Cai, Lạng Sơn. Đến sáng nay, các đối tượng đã vận chuyển một lượng hàng lớn về Hà Nội để tiêu thụ đúng dịp Tết Trung thu thì bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn.

Dương Lê