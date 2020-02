Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi, dùng bom xăng đòi nợ

Chiều 12/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh để bắt giữ đối tượng Hà Văn Tình (SN 1994, hộ khẩu tại tỉnh Bắc Giang), kẻ trước đó bị truy nã về hành vi cho vay lãi nặng.

Theo điều tra, khoảng từ tháng 7/2018 đến ngày 11/5/2019, Hà Văn Tình thuê Nguyễn Văn Thi (SN 1994, hộ khẩu tại tỉnh Bắc Giang) cho người dân vay bằng tiền mặt với lãi suất từ 20%/tháng đến 150%/ tháng với hình thức vay trả góp theo ngày.

Thi được phân công quản lý tiền vay, sổ sách theo dõi thu tiền cho vay, làm hợp đồng, giữ hộ khẩu, giấy Chứng minh Nhân dân của người vay. Khi người vay không có tiền trả, chúng dùng lời xúc phạm, dùng hung khí khống chế, hăm dọa để buộc người vay trả tiền.

Như trường hợp bà N.T.H, đã vay 30 triệu đồng của Tình nhưng đóng tiền không theo thỏa thuận, 17h ngày 11/5/2019, Tình, Thi cùng một số đối tượng cầm dao tự chế và bom xăng ném vào nhà bà N.T.H (xã Tân Đông, huyện Tân Châu) để uy hiếp bà H.

Với thủ đoạn hoạt động như trên, tính đến thời điểm bị cơ quan Công an bắt giữ, nhóm đối tượng này đã cho 79 người dân trên địa bàn huyện Tân Châu vay tiền với số tiền lên tới 1.291.000.000 đồng, thu lợi bất chính trên 230.000.000 đồng.

Ngày 30/7/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tình, Thi cùng nhiều đối tượng liên quan khác về tội cho vay lãi nặng. Riêng Tình đã bỏ trốn.

Ngày 13/9/2019, Công an huyện Tân Châu ra quyết định truy nã Hà Văn Tình.

Tình lẩn trốn và ẩn nấp ở các tỉnh Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương để tránh sự truy bắt gắt gao của lực lượng chức năng, đồng thời móc nối với những đối tượng cho vay khác trên địa bàn lẩn trốn, tiếp tục hoạt động cho vay với lãi suất cao và tổ chức hoạt động cá cược bóng đá qua mạng internet để hưởng hoa hồng.