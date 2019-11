Bắt giữ đối tượng giấu lượng lớn ma túy dưới mái nhà để đưa ra Bắc tiêu thụ

Quảng cáo

Ngày 29/11, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá và 21.000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật chuyên án.

Theo đó, vào khoảng 4h (ngày 28/11), Ban chuyên án Công an huyện Yên Thành bắt giữ Nguyễn Đình Giang (SN 1960, trú xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Khám xét tại nơi ở của Giang, công an phát hiện 10 bánh heroin, 9kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp được giấu dưới mái nhà.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ 3 kẻ liên quan trong đường dây là Hoàng Doanh Điệp (SN 1981, trú xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương), Nguyễn Công Cương (SN 1983, trú xã Thịnh Thành) và Phạm Văn Hùng (SN 1977, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Thu giữ thêm 200g heroin, gần 1.000 viên ma túy tổng hợp, cùng 2 xe ô tô dùng để vận chuyển ma túy.

Giang và đồng bọn tại CQĐT. Tại CQĐT, Nguyễn Đình Giang khai nhận, số ma túy trên được mua từ Lào đưa về Việt Nam rồi vận chuyển đi các tính phía Bắc, Nam tiêu thụ. Hiện, công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ