Bắt giữ đối tượng tưới xăng đốt nhà vợ 'hờ' ở Hải Phòng

Tối 4/5, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng thông tin, họ đã bắt giữ được đối tượng T.T.C (SN 1984, trú ở số 1/12/315 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). C. là nghi phạm trong vụ phóng hỏa thiêu rụi cửa hàng quần áo tại căn nhà số 10 ngõ Hoàng Quý (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) vào chiều cùng ngày.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, T.T.C dùng xăng phóng hỏa cửa hàng kinh doanh quần áo, phụ kiện trẻ em của chị Đ.T.T.T (SN 1990, trú ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) do mâu thuẫn liên quan đến quyền nuôi con.

Trước đó, C và T từng có thời gian chung sống chung như vợ chồng và có với nhau một người con. Tuy nhiên hai người không đăng ký kết hôn và đã chia tay từ lâu. Hiện chị T. cũng đã có gia đình mới.

Nhiều lần C đề nghị được nuôi con nhưng đều bị T khước từ. Chiều 5/4, C. mang xăng đến đốt cửa hàng của T tại căn nhà số 10 ngõ Hoàng Quý (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm phóng hỏa, đối tượng có biểu hiện không bình thường. Sau khi phỏng hỏa, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.



Hình ảnh vụ việc làn truyền trên mạng xã hội. Clip: Otofun

Hoàng Dương - Phương Linh