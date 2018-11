Bắt giữ đối tượng “xã hội đen” người nước ngoài trốn sang Lạng Sơn

Sáng 21/11, phòng cảnh sát Hình sự công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an Lạng Sơn phối hợp với công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ Lý Hòa Hồng (SN 1981, trú tại huyện Cẩm Ô, thành phố Cán Châu, tỉnh Giang Tây,Trung Quốc) khi y đang lẩn trốn ở thành phố Bắc Ninh.

Theo thông báo của ngành chức năng, đối tượng Hồng thuộc thành phần “bất hảo”, cầm đầu nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, gây án tại Trung Quốc rồi trốn sang Lạng Sơn.

Nhận được văn bản đề nghị của công an Trung Quốc, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra và tóm gọn đối tượng.

Ngay sau đó, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc); Công an Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng Hồng cho phía công an Trung Quốc xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Nguyễn Duy Chiến