Bắt giữ hai cán bộ công an để điều tra hành vi dùng nhục hình

Theo nguồn tin, hai cán bộ công an bị bắt là trung úy N.Đ.N (SN 1991) và thiếu úy P.T.H (SN 1993). Cả hai cán bộ công an này đều công tác tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 (TPHCM).

Hai cán bộ công an này bị tình nghi có liên quan đến cái chết của Châu Dung Thành (SN 1983, ngụ quận 11, TPHCM).

Trước đó vào ngày 17/10, Thành điều khiển xe máy và giật điện thoại của một người dân. Phát hiện sự việc, lực lượng Công an quận 11 tiến hành truy đuổi. Thành chạy vào một tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh (phường 13, quận 11) cố thủ.

Sau đó, Thành bị bắt và tạm giữ để phục vụ điều tra. Đến rạng sáng hôm sau, Thành có biểu hiện khác thường nên được công an đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, Thành tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thành bị phù phổi cấp dẫn đến tử vong.

Công an quận 11 thông tin Thành là đối tượng nằm trong diện theo dõi do đã có 2 tiền án cướp giật tài sản và đang bị điều tra về một vụ cố ý gây thương tích.

Văn Minh