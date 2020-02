Bắt giữ kẻ từng đối đầu với nhóm giang hồ khét tiếng Bạc Liêu

Quảng cáo

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Khưu Hoài Tâm (45 tuổi) và Trương Tài Lộc (27 tuổi, cùng ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.



Trước đó, vào ngày 27/2, Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an TP Bạc Liêu đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đồng loạt bao vây và khám xét nhà đối tượng Tâm ở xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi).

Theo thông tin ban đầu, Khưu Hoài Tâm có tranh chấp đất đai với gia đình bà P.K.L (ở phường 7, thành phố Bạc Liêu).

Vào giữa tháng 12/2019, Tâm cùng Lộc và một số người khác đánh nhau với nhóm người của gia đình bà Lập. Hậu quả, 3 người trong gia đình bà Lập bị thương tích nặng.



Khưu Hoài Tâm từng đối đầu với một băng nhóm giang hồ khét tiếng ở Bạc Liêu là Thạch Quân. Sau vụ án rúng động dư luận xảy ra vào năm 2007, Tâm chuyển địa bàn hoạt động về huyện Vĩnh Lợi.

Song Tiến