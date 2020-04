Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình khi đang lẩn trốn trong rừng sâu

Quảng cáo

Chiều 6/4, lãnh đạo công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết: Sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, trú thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) khi đang lẩn trốn ở khu rừng phòng hộ thuộc xã Canh Liên (huyện Vân Canh). Nghi phạm này được di lý về công an huyện để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó, khoảng 16h ngày 2/2, Trần Ngọc Hoàng điều khiển xe máy bám theo bà Đ.T.T. (48 tuổi, trú thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) khi người này đang chở theo con gái 13 tuổi từ xã Bình Nghi đi về hướng TX An Nhơn.

Khi đến tỉnh lộ 636B (thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi), đối tượng này vượt lên chặn xe bà Đ.T.T. và 2 bên xảy ra cãi vã. Hoàng bất ngờ rút dao chém nhiều nhát, khiến bà T. gục ngã tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa tới Trung tâm y tế TX An Nhơn cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Định) ra quyết định khởi tố vụ án “giết người”, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Trần Ngọc Hoàng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trương Định