Bắt giữ nhiều ‘anh chị’ vụ lao vào tiệm cầm đồ đâm chém như phim hành động

Công an thành phố Huế đã tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm côn đồ hung hãn gây ra vụ cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản tại tiệm cầm đồ Quốc Anh (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) xảy ra khuya 20/4 vừa qua.





Tang vật vụ đâm chém

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 20/4, Lý Quốc Anh (sinh năm 1987, trú tại 225 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ thành phố Huế) cùng với một nhóm bạn đang ngồi nhậu trước tiệm cầm đồ của mình, bất ngờ bị nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn Tàu, sinh năm 1987), Hồ Ngọc Tú (sinh năm 1992), Hồ Sỹ Việt Phương (sinh năm 1996), Nguyễn Hồ Anh Tặng (sinh năm 1984), Phan Tuấn Ngọc (sinh năm 1993), Hồ Văn Lợi (sinh năm 1987), Đinh Quang Vinh (sinh năm 1981), Trịnh Cao Pháp (sinh năm 1991), Nguyễn Đăng Ty (sinh năm 1986, cùng trú trên địa bàn thành phố Huế) và Trương Ngọc Tiến (sinh năm 1992, trú tại huyện Phú Vang), cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch điều khiển 8 xe mô tô mang theo hung khí dao, kiếm, mã tấu, đao xông vào chém nhóm Quốc Anh và đập phá tài sản.

Hiện trường vụ đâm chém Hiện trường vụ đâm chém

Lúc này, trong nhóm Quốc Anh có một số người bỏ chạy, một số khác dùng hung khí để chống trả lại. Gây án trong chớp nhoáng, nhóm Nguyễn Văn Sơn nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Hậu quả, vụ đâm chém loạn xạ khiến Đoàn Đại Nghĩa (sinh năm 1973, trú tại phường Trường An, thành phố Huế, trong nhóm Quốc Anh) bị thương tích ở tay, chân phải đưa đi cấp cựu tại bệnh viện, 5 xe mô tô trong tiệm cầm đồ Quốc Anh và 1 xe ô tô của người dân bị hư hỏng.

Kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của Đoàn Đại Nghĩa là 24%. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, xác định tài sản thiệt hại là gần 24 triệu đồng.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết đinh khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Công an thành phố Huế đã tích cực triển khai lực lượng truy tìm, truy bắt, vận động các đối tượng ra tự thú.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố 9 bị can, trong đó tạm giam 6 bị can, truy nã 3 bị can, đang tiếp tục xác minh, truy bắt số đối tượng có liên quan còn lại.

Ngọc Văn