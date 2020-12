Bắt hai đối tượng hack facebook lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Quảng cáo

Ngày 17/12, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Hoàng Quang Thắng (SN 2001, trú Thừa Thiên Huế) và Phạm Xuân Hùng (SN 2001, trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2020, Công an huyện Kỳ Anh nhận được đơn trình báo từ nhiều người việc bị chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hack tài khoản Facebook sau đó vay mượn tiền.

Tiếp nhận thông tin, công an vào cuộc xác minh điều tra. Sau khi xác định được ổ nhóm chuyên hack Facebook lừa đảo chiếm đoạt tiền, ngày 5/12, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các tỉnh Khánh Hoà, Thừa Thiên Huế, TP HCM bắt giữ hai đối tượng Thắng và Hùng.

Hai đối tượng cùng tang vật.

Khám xét tại chỗ ở, CQĐT thu giữ 5 máy tính xách tay, 11 điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Thủ đoạn của hai đối tượng là sử dụng một trang wep rồi yêu cầu đăng nhập, khai báo địa chỉ đăng ký và mật khẩu tài khoản mạng xã hội Facebook đang sử dụng. Sau đó, chiếm đoạt các tài khoản rồi nhắn tin với người thân để chuyển tiền vào tài khoản.

Công an xác định, hai đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 nạn nhân tại địa bàn huyện Kỳ Anh với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.

