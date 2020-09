Bắt hàng chục thanh niên cướp tài sản, gây rối trật tự

Quảng cáo

Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang hôm nay (28/9) cho hay vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, nhận được chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A đã xây dựng kế hoạch truy bắt nhóm đối tượng này.

Các đối tượng cướp tài sản.

Vào đêm 25/9, Công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ 6 đối tượng có hành vi cướp tài sản gồm: Lê Văn Phương (SN 2003, ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ); Trần Quốc Đạt (SN 2003, ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang); Trần Hoàng Phúc (SN 2003, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang); Trần Văn Hoài Lộc (SN 2003, ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang); Ngô Quốc Vương (SN 2003, ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Trần Thanh Hùng (SN 2005, ấp Tân An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Tiếp tục mở rộng điều tra, tối 27/9, lực lượng công an bắt giữ đối tượng cầm đầu là Hà Tấn Lộc (SN 2001, ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Cách thức hoạt động của các đối tượng này là đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô, khi thấy người đi đường (đi một mình) liền bám theo, đến đoạn đường vắng, các đối tượng chặn xe, sử dụng hung khí (dao tự chế, gậy ba khúc…) khống chế nạn nhân cướp tài sản (tiền, điện thoại di động…).

Từ đầu tháng 9/2020 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã thực hiện trên 10 vụ cướp tại các huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Châu Thành, TP Vị Thanh, TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang); huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ). Tài sản chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A đã ra quyết định tạm giữ 6/7 đối tượng kể trên (riêng Trần Thanh Hùng được gia đình bảo lãnh theo quy định).

Phương tiện và hung khí gây án.

Công an cũng yêu cầu các đối tượng còn lại trong nhóm cướp nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, mọi trường hợp che giấu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo ai là nạn nhân, liên hệ với điều tra viên Phạm Việt Bắc qua SĐT 0907.407968 hoặc 0907.409.460 để được hướng dẫn thủ tục liên quan.

Trước đó, ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang vây bắt khẩn cấp 6 đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Sóc Sơn (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng này vào ngày 27/7 đã dùng nhiều hung khí đuổi đánh khiến 2 thanh niên bị thương đi cấp cứu, gây náo loạn khu dân cư và cản trở giao thông tại ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, Hậu Giang.

Liên quan đến vụ việc, công an khởi tố 13 đối tượng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Cảnh Kỳ