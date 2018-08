Bắt hàng loạt kẻ nhắn tin dọa giết lãnh đạo, cán bộ

Công an điều tra vụ lãnh đạo Cty BĐS dọa truy sát GĐ VTV9

Mới đây nhất ngày 17/8, Công an TPHCM cho biết đã tiếp nhận đơn và làm việc với đại diện Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM (VTV9) để làm rõ thông tin liên quan đến việc giám đốc, cán bộ nhân viên VTV9 bị lãnh đạo Smartland đe doạ truy sát.

Trước đó, ngày 16/8, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM có văn bản gửi Giám đốc Công an TPHCM về việc đề nghị làm rõ và xử lý theo pháp luật lãnh đạo công ty Smartland đe doạ truy sát lãnh đạo, phóng viên VTV9.

Theo nội dung công văn, tiếp nhận tố cáo của một số nạn nhân đối với công ty cổ phần dầu tư xây dụng và phát triển dự án bất động sản Smartland (Smartland) hoạt động có dấu hiệu lừa đảo. Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM cử phóng viên vào cuộc làm rõ vụ việc.

Hình ảnh trong phóng sự vủa VTV9.

Trưa 12/9, bản tin 11h30 kênh VTV9 phát sóng phần 1 phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng – người tham gia mất trắng”, phản ánh việc nhiều người đầu tư vào công ty Thái Tuấn số tiền lớn, lãi suất 30%, nhưng chỉ sau 3 tháng trả lãi thì đột nhiên ngưng trả lãi và công ty biến mất. Công ty Thái Tuấn đổi tên thành công ty Smartland rồi HappyMonents và tiếp tục chiêu trò lừa đảo nhiều người…

Ngày 13/8, lãnh đạo công ty Smartland gửi công văn đến VTV9 cho rằng đưa tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt, đống thời yêu cầu không đưa tin tiếp, nếu tiếp tục thông tin sẽ truy sát cả gia đình giám đốc VTV9, cán bộ nhân viên có liên quan đến phóng sự.

Công văn của Smartland gửi đe dọa truy sát phóng viên, lãnh đạo đài VTV9.

Do nhận thấy sự đe doạ của lãnh đạo công ty Smartland là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, có thể không chỉ dừng lại ở lời đe doạ suông. Trung tâm THVN tại TPHCM đề nghị giám đốc công an TPHCM chỉ đạo làm rõ và xử lý theo pháp luật hành vi đe doạ giết người của lãnh đạo công ty Smartland; đồng thời hỗ trợ phương án bảo vệ tài sản và tính mạng của cán bộ phóng viên trung tâm THVN tại TPHCM.

Lĩnh 18 tháng tù vì dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, ông Đào Tấn Cường – Phó giám đốc Cty CP nhiên liệu bay Petrolimex do nghi ngờ ông Trần Phước Sơn - Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng là người tham mưu đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ ký văn bản tiếp tục thanh tra lại lô đất L09 tại khu biệt thự Suối Đá, thuộc bán đảo Sơn Trà nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín của mình và em trai mình là ông Đào Tấn Bằng – nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đà Nẵng.

Do đó, ngày 10/7/2017, ông Cường mua 1 điện thoại di động đã qua sử dụng.

Khoảng 13h45 ngày 11/7/2017, ông Cường sử dụng sim số 01262526048 soạn tin: “Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu”, sử dụng sim số 0936089536 soạn tin “rồi mày phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày phải hứng lấy quả báo, rồi mày cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó” rồi gửi các tin nói trên vào số máy của ông Huỳnh Đức Thơ và của ông Trần Phước Sơn. Sau đó hủy máy và sim đã nhắn tin vứt xuống sông Hàn.

Bị cáo Đào Tấn Cường, người nhắn tin dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng bị tuyên 18 tháng tù.

Hậu quả của việc nhắn tin đe doa của Đào Tấn Cường đã làm ông Huỳnh Đức Thơ, ông Trần Phước Sơn hoang mang, lo sợ bị xâm hại đến tính mạng sức khỏe bất cứ lúc nào nên phải thay đổi lộ trình, giờ giấc, phương tiện đi làm, đề nghị Công an thành phố và Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng bố trí lực lượng kiểm soát và bảo vệ.

Ngày 18/8/2017, Cục Cảnh sát Hình sự bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường để điều tra. Ông Đào Tấn Cường bị Viện kiểm soát nhân dân tối cao truy tố về tội “Đe dọa giết người” theo điểm a khoản 2 , điều 103 của Bộ luật hình sự .

Chiều 9/2/2018, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đào Tấn Cường 18 năm tù giam vì tội “Đe dọa giết người”.

Dọa giết chủ tịch tỉnh vì không được cấp phép khai thác cát

Sáng 16/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về tội “Đe dọa giết người”. Phương là kẻ đã nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh hồi đầu năm 2017.

Theo cáo trạng, giữa năm 2015, vợ chồng Phương thành lập Công ty TNHH Song Lộc Miền Bắc. Đến tháng 9/2015, Phương xin UBND tỉnh Bắc Ninh cấp phép cho doanh nghiệp mình được nạo vét thanh thải và tận thu sản phẩm trên sông Đuống đoạn từ km3 đến km14 thuộc địa phận xã Cao Đức (huyện Gia Bình) đến xã Đại Lai (huyện Quế Võ).

UBND tỉnh đã từ chối với lý do tận thu tài nguyên sẽ gây sạt lở bờ sông.

Biết anh Ngô Thành Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty trục vớt luồng hạ lưu (người từng có mâu thuẫn với Phương trong chuyện làm ăn) được cấp phép nạo vét sông Cầu đoạn qua tỉnh Bắc Giang), Phương nảy ý định nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Việc này nhằm gây sức ép để cơ quan chức năng chấp thuận cho các công ty khai thác cát, sỏi trong đó có công ty của Phương.

Nguyễn Trọng Phương lĩnh 3 năm tù do nhắn tin dọa giết Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đến ngày 23/1/2017, Phương đi từ nhà đến gần Bệnh viện phụ sản Bắc Ninh rồi nhắn liên tiếp 10 tin đe dọa gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh với nội dung "Ông còn gây khó dễ cho dự án của tôi thì xác định là như vụ Yên Bái", “Biết điều thì để yên cho người khác làm ăn”...

Ngày 31/3/2017, Phương bị bắt khẩn cấp. HĐXX nhận định hành vi của Phương gây nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm đến đời sống con người nên tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù.

Dẹp bãi xe khủng, Phó Công an quận bị dọa giết

Ngày 4/4, thông tin với báo chí thượng tá Đỗ Hồng Minh – Phó trưởng Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về đảm bảo trật tự giao thông đô thị (mệnh lệnh 02), lực lượng Công an quận Đống Đa đã vào kiểm tra bãi trông giữ xe có nhiều sai phạm tại ngõ 24, phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội).

Khi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tuyên truyền, yêu cầu các chủ phương tiện ô tô không gửi tại bãi trông giữ xe thì bị một đối tượng doạ giết. “Tất nhiên lúc đó tôi mặc quân phục nên các đối tượng không dám manh động”, Thượng tá Minh nói.

Công an dẹp bãi xe vi phạm tại phường Trung Liệt. Ảnh: MĐ.

Theo Thượng tá Minh, sở dĩ các đối tượng "cố thủ" giữ bãi xe trái phép là do lợi nhuận thu được từ bãi xe quá lớn. "Ví dụ bãi xe ở 24 Đặng Tiến Đông, vào thời điểm kiểm tra tôi đếm được khoảng 350 xe ô tô đang gửi tại bãi, mỗi tháng chủ bãi xe thu được khoảng 700 triệu đồng/tháng và không phải nộp đồng thuế nào. Đấy là chưa kể các phương tiện xe máy", Thượng tá Minh nói.

Tối 5/4, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã triệu 8 bảo vệ bãi trông xe số 24 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, TP Hà Nội lên trụ sở để làm việc.

Nguyễn Hoàn