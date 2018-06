Bắt kẻ chém hàng xóm 17 nhát vào đầu

Trung tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an TX.Hoàng Mai (Nghệ An) chiều nay cho biết, cơ quan CSĐT công an thị xã đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, TX.Hoàng Mai) để điều tra làm rõ hành vi “giết người” xảy ra tại nơi nạn nhân cư trú.

Theo đó, vào lúc 1h đêm 18/6, bà Trần Thị Quế người bán nước mắm dạo (SN 1962, trú khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị) trong lúc ngủ trong nhà thì bị kẻ xấu bịt mặt, chém trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu trong đêm.

Quá trình điều tra phối hợp với PC45 Công an tỉnh Nghệ An, Công an TX.Hoàng Mai đã thành lập chuyên án 618G, truy bắt đối tượng có nhiều nghi vấn Nguyễn Văn Quân (gần nhà nạn nhân).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quân khai nhận, do thiếu tiền bạc và nắm được quy luật con trai bà Quế đi vắng. Quân đã lẻn sang trộm tài sản thì bị bà Quế phát hiện nên đã dùng dao chém 17 nhát vào đầu nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trên đường bỏ chạy, Quân đến nhà chị dâu Đỗ Thị Mai trốn rồi rửa vết máu nhằm xóa dấu vết. Tuy nhiên, với biện pháp nghiệp vụ của cơ quan CSĐT, đối tượng đã bị triệu tập. 5 ngày sau Quân khai nhận toàn bộ hành vi.

Nạn nhân sau đó được người dân gọi xe cấp cứu tại BV Việt - Đức (Hà Nội), phải mổ não và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Được biết đối tượng Quân có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT (PC45, Công an Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý.

Theo VietNamNet