Bắt kẻ giết người sau 17 giờ lẩn trốn

Bước đầu, nghi phạm Hoàng Đức Cương khai, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 19h, ngày 28/6 thấy Đỗ Tiến Đạt (23 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) đi mua đồ tại chợ Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh) Cương đe dọa, buộc "đối thủ" lên xe để mình chở đến chợ Thiện Hưng (huyện Bù Đốp) để nói chuyện.





Hoàng Đức Cương cùng chiếc xe máy vật chứng và con dao gây án. Trên đường đi, Cương nghe Đạt gọi chiến hữu "chuẩn bị" nên khi đến đoạn đường cua thuộc thôn 3 (xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp), Cương rút dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng và ngực của Đạt khiến xe máy ngã xuống đường.Sau đó Cương bỏ chạy để mặc Đạt nằm gục trên đường. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, một số người dân đi đường phát hiện Đạt nằm bất động, trên người có nhiều vết máu bên cạnh chiếc xe máy BS: 93G1-170.60 nên đưa Đạt đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bù Đốp và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bù Đốp nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và bước đầu xác định nghi phạm chính là Hoàng Đức Cương nên triển khai lực lượng truy bắt "nóng".



Tuy nhiên, đối tượng đã chủ động lẩn trốn nên phải đến 12 giờ 30, ngày 29/6 thì lực lượng Công an Bù Đốp mới bắt được Hoàng Đức Cương khi đang lẩn trốn tại khu vực ấp Bù Linh, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh và đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc.



Hiện Công an huyện Bù Đốp đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ án. Riêng nạn nhân Đỗ Tiến Đạt nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được điều trị vết thương tại bệnh viện.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh