Bắt khẩn cấp cán bộ dâm ô nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng và Quyết định tạm đình chỉ công tác.

Chiều 17/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TPHCM, để điều tra về hành vi dâm ô.



Hiện cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra vụ việc, củng cố hồ sơ.

Trước đó, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP HCM) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Tiến Dũng để "xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định".

Trung tâm hỗ trợ xã hội nơi nghi phạm Dũng làm việc.

Theo quyết định số 62/QĐ-HTXH do do Giám đốc Võ Thị Thanh Kim ký, ông Dũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 18/11, với lý do: “ông Dũng đã có hành vi dâm ô đối với đối tượng đang được quản lý tại Trung tâm”.



Sáng 17/11, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ thông tin hai bé gái tố một nam cán bộ làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội có hành vi dâm ô.



Cùng ngày, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, Sở này đang kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm nếu đúng như phản ánh.



Trước đó, báo chí phản ánh, hai bé K.A (14 tuổi) và K.D (13 tuổi) tố cáo một cán bộ tại trung tâm Trung tâm Hỗ trợ xã hội (463 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) có hành vi dâm ô với các bé gái tại trung tâm.



Hai bé K.A và K.D được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội vào tháng 5/2019. Do muốn hút thuốc nên các bé gái hỏi xin nam cán bộ tên Nguyễn Tiến Dũng. Tuy nhiên, người này yêu cầu các bé cho sờ ngực mới cho hút thuốc. Những ngày sau đó, K.A và các bạn cùng phòng liên tục bị cán bộ này sờ ngực, vùng kín.

Theo tố cáo, cứ khoảng 21h đến 23h, Nguyễn Tiến Dũng đến bên cửa sổ kêu mỗi lần một bé đến để sờ ngực, vùng kín rồi cho thuốc lá để cả nhóm hút. Riêng K.N và M. còn bị Dũng sờ vào vùng kín phía dưới....

