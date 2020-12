Bắt khẩn cấp kẻ đánh nữ sinh: Camera an ninh giúp sức như thế nào?

Quảng cáo

“Mắt thần” phát huy tác dụng

Chiều 7/12, Lê Tấn Thành (SN 1991) điều khiển xe máy đi trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một) thì bị một nữ sinh lớp 10 đi xe đạp điện phía sau tông vào đuổi xe khiến Thành ngã nhào xuống đường. Ngay sau đó Thành chạy đến dùng chân đá liên tục vào đầu nữ sinh và dùng cây sắt đánh nạn nhân trọng thương. Toàn bộ hình ảnh vụ việc được camera an ninh người dân bên đường ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Công an phường Tương Bình Hiệp vào cuộc xác minh và ngày 8/12, Công an TP Thủ Dầu Một thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Thành để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, mô hình Camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) tại Thủ Dầu Một được triển khai rộng rãi từ năm 2015 và đến nay tại thành phố đã lắp đặt được hơn 4.400 mắt camera. Trong đó, quản lý tại trụ sở cơ quan khoảng 500 mắt, ở các hộ dân khoảng 800 mắt, và hơn 3.100 mắt được lắp đặt tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Ngoài ra, còn rất nhiều camera của người dân tự trang bị trong nhà, ngoài cửa. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, camera đã giúp công an phát hiện, xử lý 167/739 vụ phạm pháp hình sự, 134 đối tượng; phát hiện, giải tán hơn 2.300 nhóm thanh niên tụ tập về khuya gây mất ANTT.

Công an hướng dẫn người dân gửi hình ảnh camera qua đường dẫn

Thiếu tá Đoàn Thanh Tâm, Phó trưởng Công an phường Phú Cường cho biết, các camera được kết nối và truyền dữ liệu về đầu thu và hiển thị trên màn hình đặt tại trụ sở Công an phường 24/24 giờ. Cán bộ cảnh sát khu vực trực, thường xuyên theo dõi hình ảnh từ camera và lập tức báo động xử lý khi phát hiện hành vi phạm tội. Công an phường này phối hợp với phường khác để trích xuất camera xác định hướng đi của đối tượng.

Ông Trần Văn Phước, Trưởng khu phố 8 (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) cũng cho biết, các vụ việc phức tạp xảy ra vào ban đêm cũng có thể truy xuất hình ảnh từ các camera.

Bà Nguyễn Thị Lan (KP 7, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) cho hay trên tuyến đường Huỳnh Văn Lũy từ khi có gắn camera, các vụ phạm pháp cướp giật giảm hẳn. “Tôi thấy nhiều vụ án được xử lý nhờ camera nên đã bảo con mua về gắn trước cổng nhà”, bà Lan nói.

Phải dựa nguồn tin của nhân dân



Đại tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, nhiều vụ án, nhờ hình ảnh camera, công an đã nhanh chóng nhận dạng từ đó vận động các đối tượng ra đầu thú. Nói về cách thức tiếp nhận tin tố giác tội phạm, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an luôn được chỉ đạo tăng cường tuần tra, gắn camera trên các tuyến đường để theo dõi tội phạm. Tuy nhiên, để xử lý hiệu quả thì cần sự chung tay từ toàn xã hội, trong đó nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng.

“Nhờ hình ảnh người dân cung cấp về hành vi phạm tội và đơn tố giác tội phạm mà công an phá được rất nhiều vụ án, khiến đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Theo quy định của pháp luật, khi tiếp nhận tin hoặc hình ảnh về hành vi phạm tội, công an một mặt giữ bí mật nguồn tin, mặt khác thực hiện xác minh nhanh vụ việc và có thông báo cho người dân đã cung cấp thông tin nắm được. Ngoài ra, khi nhận được thông tin về một hành vi phạm pháp thông qua mạng xã hội, công an sẽ tiến hành xác minh ngay, làm cơ sở xử phạt hành chính nguội hoặc xử lý hình sự khi có dấu hiệu tội phạm”, đại tá Chính nói.

Đại tá Trần Văn Chính cũng cho biết, công an tiếp nhận các nguồn tin từ đường dây nóng, báo trực tiếp, thông qua hình ảnh báo chí, người dân cung cấp.

Chiều 9/12, Bộ Công an đã có công văn chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án và truy tố đối tượng Lê Tấn Thành trước pháp luật để răn đe. Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cũng cho biết vừa nhận công văn chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý đối tượng Lê Tấn Thành, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước pháp luật cho các học sinh theo quy định. Ngày 9/12, kể với phóng viên Tiền Phong, em Võ Ngọc Khánh Vi (học sinh lớp 10, người bị đánh dã man sau tai nạn) cho biết hiện toàn thân em vẫn rất đau. Vi run rẩy: “Giờ ngổi trong nhà nhìn ra đường thấy xe chạy cháu rất sợ hãi. Hình ảnh bị tai nạn rồi bị đánh cứ hiện lên trong đầu khiến cháu không thể ngủ được”.

Hương Chi