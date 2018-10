Bắt khẩn cấp thiếu niên 15 tuổi giết sinh viên chạy GrabBike

Chiều 24/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh - TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Minh Th. (SN 2003, ngụ quận 6, TP HCM) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Hiện trường vụ cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án đau lòng là anh Lê Nhật H. (SN 1998, sinh viên năm 3 Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, hành nghề tài xế GrabBike) bị sát hại vào ngày 19/10 tại Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Lê Minh Th. bị công an bắt khẩn cấp lúc 15 giờ ngày 24/10 và bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện đối tượng được Công an huyện Bình Chánh bàn giao cho Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó, rạng sáng 19/10, người dân Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh phát hiện anh H. tử vong với nhiều vết thương nên báo công an. Vào cuộc điều tra, công an xác định anh H, bị sát hại và kẻ gian đã cướp đi 1 số tài sản, trong đó có xe gắn máy.



Công an khoanh vùng nghi can gây án là Lê Minh Th. là công nhân tại một công ty ở huyện Bình Chánh. Đối tượng Lê Minh Th.bỏ trốn sau khi gây án.

Theo Người Lao Động