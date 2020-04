Bắt lãnh đạo Tổng Cty Bình Dương liên quan vụ chuyển nhượng 43 ha đất công

Quảng cáo

Trưa 8/4, đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT TCT Bình Dương, ông Trần Nguyên Vũ (Giám đốc TCT Bình Dương) do có những sai phạm xảy ra dự án chuyển nhượng 43 ha đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Công an đang khám xét nhà riêng và trụ sở làm việc của hai ông này.

Trước đó, khi vụ chuyển nhượng đất công trên diện tích 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương bị phanh phui, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã thành lập đoàn thanh tra. Quá trình thanh tra, đoàn đã chỉ rõ những sai phạm trong quá trình sử dụng và chuyển nhượng đất công của TCT Bình Dương.

Do vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vượt tầm xử lý đoàn thanh tra nên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ kết luận thanh tra đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra xử lý.

Như báo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh, quá trình biến nhiều ha đất công về tay doanh nghiệp tư nhân được TCT Bình Dương thực hiện qua nhiều giai đoạn.

Theo đó, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (hiện đang thực hiện Khu đô thị (KĐT) Tân Phú là tài sản công nhưng TCT Bình Dương thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý đã tự ý lấy đất để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy.

Dự án 43 ha ở Bình Dương

Ngoài ra, TCT Bình Dương còn “qua mặt” đơn vị chủ quản để chuyển nhượng khu đất không qua đấu giá. Mức giá mà Hội đồng thành viên TCT Bình Dương chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú đối với khu 43 ha chỉ hơn 250,1 tỷ đồng, tương đương hơn 581.000 đồng/m2, trong khi căn cứ theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương (ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn) thì bảng giá đất ở đô thị tại dự án KĐT Tân Phú mức giá chuẩn là: Tại vị trí 1 là 24,57 triệu đồng/m2; vị trí 2 là 7,7 triệu đồng/m2; vị trí 3 là 5,64 triệu đồng/m2.

Theo quy hoạch 1/500, vị trí 1 của dự án sẽ chiếm khoảng 100.000 m2 đất ở và nếu được áp giá theo quy định của UBND tỉnh Bình Dương thì trị giá của nó đã là khoảng 2.457 tỷ đồng. Với diện tích đất ở còn lại được nhân với giá trung bình của vị trí 2 và 3 là 6,67 triệu đồng/m2 thì trị giá khoảng 667 tỷ đồng. Như vậy, trị giá đất KĐT Tân Phú sẽ là khoảng 3.124 tỷ đồng, cao gấp gần 12,5 lần so với giá TCT Bình Dương đã bán cho Công ty Tân Phú. Trong khi đó, bảng giá đất của UBND tỉnh Bình Dương được áp dụng cho 43ha thì trị giá đất sẽ khoảng 6.200 tỷ đồng.

Điều này cho thấy, nếu áp dụng bảng giá đất của UBND tỉnh Bình Dương ban hành cho diện tích đất ở theo quy hoạch 1/500 đã được duyệt thì vào thời điểm cuối năm 2016 ít nhất đã có khoảng 2.874 tỷ đồng bị thất thoát và nếu áp dụng cho cả 43ha thì con số thất thoát có thể lên đến 5.950 tỷ đồng.

