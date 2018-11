Bắt nghi can giết, đốt xác nữ chủ tiệm làm tóc

Ngày 13/11, Công an Hải Phòng xác nhận cơ quan điều tra đã bắt Vũ Thế Thùy (32 tuổi, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), nghi can sát hại nữ chủ quán cắt tóc gội đầu.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/11, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo người dân phát hiện một tử thi bị cháy trên triền đê đầm rươi ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Cảnh sát xác định nạn nhân là Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, trú tại xã Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng), làm nghề cắt tóc gội đầu. Người nhà nạn nhân cho biết chị Hằng rời nhà từ khoảng 17h30 ngày 7/11, di chuyển bằng xe máy tay ga màu đen đỏ. Khi phát hiện thi thể chị Hằng, trên người nạn nhân có vết đâm vào ngực. Nơi phát hiện xác chết được xác định là hiện trường vụ việc.

Theo công an, nghi can Thùy có mối quan hệ tình cảm với chị gái của nạn nhân. Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.