Bắt nghi can giết người giấu xác trong rừng

Sáng nay (20/6), ông Nguyễn Trọng Khương, Chủ tịch UBND xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa xác nhận Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt được nghi can trong vụ giết người giấu xác tại địa phương.

Trước đó, ngày 6/6, trong khi tìm mật ong, người dân địa phương đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Hồng Huệ (SN 1978, ngụ Cam Phú, Cam Ranh).



Thi thể nạn nhân được giấu trong lùm cây ở khu vực rừng cây bụi. Nạn nhân có dấu hiệu bị giết, hung thủ cố tình giấu xác nạn nhân.



Qua điều tra, công an phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tuất (ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) là nghi can của vụ án. Qua đấu tranh bước đầu, Tuất đã khai nhận gây ra cái chết bà Huệ.



Vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra.

Theo Người Lao Động