Bắt nghi can sàm sỡ cô gái tại hội chợ và đâm cảnh sát bị thương

Ngày 21/8, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai thông tin đang khẩn trương điều tra nghi can có hành vi dùng dao đâm cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Gia Lai) tại hội chợ diễn ra trên địa bàn thành phố.