Bất ngờ kết luận từ công an vụ hai nữ sinh tử vong ở Hưng Yên

Theo báo Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lê Thị N. (SN 2004 ở Thanh Long) và Nguyễn Thị T. (SN 2006 ở Hoàn Long) do N. điều khiển xe máy BKS 36M1-019.XX chở T. đến cầu vượt Yên Phú đã va chạm rất mạnh vào dải tôn hộ lan ở lề đường bên trái hướng đi khiến hai nạn nhân văng ra va đập vào dải tôn hộ lan rồi ngã xuống đường.

Sau đó xe mô tô tiếp tục di chuyển tự do và tiếp tục va chạm vào thành cầu bên phải làm rơi đèn pha phía trước sau đó đổ nghiêng dựa vào thành cầu.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Nguyễn Thị T. và Lê Thị N. chết là do chấn thương ngực, chấn thương sọ, hàm mặt, vỡ rách cuống tim, trên người đa chấn thương, mất máu cấp. Các vết xây xát da, tụ máu là do đập với vật tày. Các vết rách da ở vùng mặt, cổ, ngực do vật có cạnh gây nên.

Trong mẫu máu của 2 tử thi T. và N. có tìm thấy chất ma túy MDMA, Methamphetamin và ethanol có nồng độ vượt ngưỡng cho phép. Trong mẫu máu, phủ tạng và chất chứa trong dạ dầy của cả 2 tử thi không có chất độc.

Trước đó, theo công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 22h22 ngày 19/6, tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ) có hai nữ sinh bị tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm và điều tra, lực lượng Công an xác định danh tính của 2 nạn nhân là Nguyễn Thị T. (12 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) và Lê Thị N. (14 tuổi, ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ).

Sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Tuy nhiên, do không đồng tình với kết quả điều tra của cơ quan chức năng, đến 14h40 ngày 20/6 gia đình N. đã đưa xe tang chở thi thể nạn nhân đến cổng Công an huyện Yên Mỹ.

Còn gia đình nạn nhân Nguyễn Thị T. đã mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ việc từ lúc 14h45 ngày 20/6 gây ách tắc giao thông kéo dài trên đường 381 và Quốc lộ 5 (đoạn từ cầu vượt Phú Thụy, TP Hà Nội đến huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên từ 17h30 ngày 20/6 đến 6h ngày 21/6) và có khoảng 500 người dân tham gia.

Mặc dù được chính quyền địa phương và lực lượng Công an tích cực tuyên truyền vận động, tuy nhiên hai gia đình vẫn kiên quyết không đưa thi thể các nạn nhân về nhà mai táng. Lợi dụng sự việc phức tạp, một số đối tượng quá khích đã cố tình chống đối cản trở lực lượng Công an thi hành nhiệm vụ.

Các đối tượng đã kích động, hô hào mọi người giữ quan tài, không cho lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân về cơ sở y tế để khám nghiệm; một số đối tượng còn quay video, phát trực tiếp lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Ngoài ra, việc gia đình và một số quần chúng nhân dân đưa quan tài có thi thể của cháu T. ra Quốc lộ 5 gây ách tắc giao thông kéo dài là hành vi gây rối trật tự công cộng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã tạm giữ 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn trước những hành động sai trái của mình.

Thông tin ban đầu của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích. Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đang tích cực điều tra và làm rõ về cái chết của hai nạn nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

