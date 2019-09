Bắt nguyên Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự

Quảng cáo

Chiều 17/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định cho biết: Cùng ngày, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1975, nguyên Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Ông Nguyễn Văn Lợi bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Theo đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định: Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên Nguyễn Văn Lợi đã lập khống các biên bản xác minh về điều kiện thi hành án xác định người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án và ban hành văn bản xác nhận người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án, dẫn đến người phải thi hành án tẩu tán tài sản, không còn điều kiện thi hành án, gây thiệt hại cho người được thi hành án.

Hiện, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

TRƯƠNG ĐỊNH ​