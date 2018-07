Bắt nhiều vụ cá độ World Cup hàng chục tỷ đồng

TP - Chiều 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiếp tục triệt xóa 2 tụ điểm tổ chức cá độ World Cup 2018. Cụ thể, tối 8/7, Phòng PC45 Công an tỉnh kiểm tra nhà của ông Trần Thuận An (31 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bắt quả tang đối tượng này đang sử dụng mạng Internet để tổ chức cho nhiều con bạc cá độ với tổng số tiền giao dịch cá cược hơn 13 tỷ đồng.