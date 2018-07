Bắt nhóm côn đồ 'nhí' đâm 2 người thương vong trong quán nhậu

Chiều 14/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TT-Huế thông tin, đơn vị vừa đã phối hợp Công an thành phố Huế, Công an thị xã Hương Thuỷ và các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy xét và bắt giữ được nhóm nghi phạm gây ra vụ giết người tại đường Lê Quý Đôn (phường Phú Hội, Huế) rạng sáng 14/7.

Ngay sau khi nhận tin báo của người dân về vụ việc đánh nhau làm một người bị chết, 1 người bị thương bị thương nặng xảy ra tại quán nướng cay vỉa hè đường Lê Quý Đôn (Huế), dưới sự chỉ đạo của đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TT-Huế, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TT-Huế phối hợp công an các đơn vị địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

Hai đối tượng cộm cán gây ra vụ án mạng là Trần Văn Vũ và Nguyễn Văn Vệ (từ trái sang). Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và sắc bén, bước đầu lực lượng công an đã truy bắt được nhóm nghi phạm gây ra vụ án mạng kể trên gồm 8 đối tượng, với tuổi đời còn rất trẻ, khoảng từ dưới 19 tuổi. Nhóm nghi phạm trú tại Huế và thị xã Hương Thuỷ.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng Trần Văn Vũ (SN 2002), Nguyễn Văn Vệ (SN 1999, cùng trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục đấu tranh, làm rõ nhân thân, hành vi phạm pháp nghiêm trọng của nhóm đối tượng nêu trên.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, vào khoảng 4 giờ rạng sáng 14/7, tại quán nướng cay trên đường Lê Quý Đôn (phường Phú Hội, Huế) xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên ngồi bàn nhậu cạnh nhau. Sau đó, nhóm hai người bị nhóm thanh niên đông hơn tấn công. Hậu quả, 1 người bị đâm chết, nạn nhân còn lại trọng thương cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ án.

Ngọc Văn