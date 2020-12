Bắt nhóm đối tượng chở 8 bao tải chứa hàng trăm kg chất nghi ma túy

Quảng cáo

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (PC04) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục hải quan Nghệ An vừa phát hiện, bắt 4 đối tượng đi trên xe bán tải thu giữ 8 bao tải chứa chất nghi ma túy.



Bốn đối tượng bao gồm: Ly A Pó (SN 2000), Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999) và Mùa A Vừ (SN 1988, cùng trú tại tỉnh Điện Biên).

Hàng trăm kg chất nghi ma túy được chứa trong 8 chiếc bao tải.

Trước đó, khoảng 6h ngày 8/12, tại bản Quang Phục, xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An), 4 đối tượng đang đi trên xe ô tô bán tải mang BKS 37C-280.25 chở 8 bao tải chứa 150 bánh chất bột nén màu trắng nghi là heroin và 126 gói chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập hội đồng, tiến hành cân để xác định khối lượng, lấy mẫu giám định. Tổng trọng lượng số tinh thể màu trắng (126 gói) nghi là ma túy đá có tổng khối lượng 175 kg; tổng trọng lượng chất bột nén màu trắng (150 bánh) nghi là heroin có tổng khối lượng 64 kg.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thu Hiền