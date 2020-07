Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm xe máy ở miền Tây

Quảng cáo

Ngày 13/7, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giam Trần Quang Khởi (33 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ); Cao Văn Hạt (29 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang); Huỳnh Minh Tân (26 tuổi), Ngô Văn Tràn (19 tuổi) và Lê Văn Trung (27 tuổi) cùng ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra về tội “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trần Quang Khởi.

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối tháng 2/2020 đến giữa tháng 4/2020, Khởi là người chủ mưu cùng với Tân, Hạt, Tràn và Trung thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn An Minh (Kiên Giang), lấy trộm 21 chiếc xe máy và nhiều tài sản khác (treo trên xe hoặc để trong cốp xe) của bị hại đem bán lấy tiền chia nhau, ước tính hại tài sản của người dân trên 200 triệu đồng.

Xe máy được thu hồi tại nhà các đối tượng. Ảnh Văn Vũ.

Rạng sáng 26/4, sau khi vừa thực hiện xong 22 vụ trộm của 2 người dân ở ấp 9A xã Thuận Hòa, huyện An Minh lấy được 2 chiếc xe máy cùng 3 chiếc túi xách và 1 điện thoại di động. Trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện An Minh bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ trên 10 chiếc xe máy nghi là tang vật các vụ trộm mà Khởi và đồng bọn đã lấy trộm trước đó. Ngoài ra, Công an huyện An Minh đã thu hồi được 10 chiếc xe máy mà các đối tượng này sau khi trộm đã đem bán và tiến hành các thủ tục trao trả cho bị hại.

