Bắt nhóm sử dụng ma túy phát hiện nhiều hung khí

Ngày 21/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiếp nhận điều tra băng nhóm sử dụng ma túy, tàng trữ hung khí từ công an phường Tân Hiệp.

Trước đó, vào 23h30 ngày 19/4, Công an phường Tân Hiệp tổ chức kiểm tra hành chính khách sạn SKY (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) phát hiện 8 đối tượng thuê phòng khách sạn sử dụng trái phép các chất ma túy.

Lực lượng công an đã thu thu giữ một số dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy tổng hợp, loa, đèn chiếu sáng… phục vụ cho việc “bay lắc” của các đối tượng. Ngoài ra, công an còn phát hiện thu giữ một số dao lê, mã tấu, gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay của nhóm đối tượng này.

Công an đã lập biên bản để xử lý theo quy định pháp luật đói với các đối tượng gồm Hoàng Quyết Thắng (37 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (31 tuổi), Bùi Quốc Khánh (35 tuổi), Nguyễn Xuân Vinh (20 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (20 tuổi) cùng ngụ thành phố Biên Hòa; Nguyễn Minh Đức (27 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch); Dương Trần Quốc Duy (26 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) và Hoàng Trung Nhân (35 tuổi, ngụ Đức Linh, Bình Thuận). Công an phường Tân Hiệp đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 18/4 Công an phường Tân Hiệp kiểm tra nhà trọ tại tổ KP4, phường Tân Hiệp đã bắt quả tang Bùi Chí Hiếu (18 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cùng dụng cụ sử dụng ma túy. Thời điểm kiểm tra, Hiếu cùng 2 đối tượng Trần Thị Huyền Nhi (21 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) và Nguyễn Thanh Khánh (19 tuổi, ngụ An Nhơn, Bình Định) đang sử dụng ma túy. Đối tượng Bùi Chí Hiếu khai nhận đã mua ma túy về phòng trọ rồi rủ Nhi và Khánh cùng sử dụng.

Bình Định: Phát hiện 7 đối tượng phê ma túy trong quán karaoke

Ngày 21/4, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông Hồ Văn Tùng (43 tuổi, trú tại khu phố An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ).

Ông Tùng bị xử phạt vì các hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng" và “Người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý".

Ngoài ra, Công an huyện Phù Mỹ cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 đối tượng có liên quan, mỗi đối tượng 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 11/4, lực lượng Công an huyện Phù Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke Vũ Tùng do ông Hồ Văn Tùng đứng tên chủ cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 10 đối tượng đang trong phòng Kim Cương ở lầu 2 nghi có sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra nước tiểu, có 7 đối tượng dương tính với ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra và đưa tất cả số đối tượng trên về công an huyện để làm rõ.

Mạnh Thắng-Trương Định