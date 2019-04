Bắt nữ đối tượng lừa chạy trường công an 'giá' 300 triệu đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Hà đã đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng xin việc làm, xin vào ngành Công an. Hà đã nhận của bà P.T.H (42 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk) số tiền 300 triệu đồng với cam kết xin cho con bà H vào học tại trường Trung cấp Công an nhân dân.

Sau khi nhận số tiền trên, Hà chiếm đoạt luôn. Sau nhiều lần đòi lại tiền không được, bà H đến Công an trình báo. Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thanh Hà.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị có cá nhân nào còn bị đối tượng Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ở địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột để trình báo sự việc.

Vũ Long