Bắt nữ quái đem vàng giả đi cầm gần 100 triệu đồng

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Thị Lẹ (49 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn mang các loại nữ trang vàng giả như vòng, dây chuyền… có đóng hiệu một tiệm vàng có uy tín tại TP Trà Vinh đến các tiệm vàng ở thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần) nói là vàng thật, rồi yêu cầu chủ tiệm vàng tại đây cho cầm cố với giá từ 12 - 38 triệu đồng.

Bằng phương thức này, chỉ trong vòng 1 tuần (từ ngày 20 – 27/11) trên địa bàn thị trấn Cầu Quan, nữ quái này đã liên tục lừa đảo chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản cho người dân gần 100 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 27/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tiểu Cần đã phát hiện đối tượng Lẹ bước ra từ một tiệm vàng ở khóm 1 (thị trấn Cầu Quan) có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành mời về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng này khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 phi vụ. Đồng thời Lẹ còn cho biết, đã mua vàng giả và đón xe đi từ An Giang đến thị trấn Cầu Quan để cầm tại các tiệm vàng.

Kim Hà