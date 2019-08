Bắt ổ nhóm chuyên lừa trúng thưởng xe SH trên mạng xã hội

TPO - Sáng 4/8, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05-Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa trúng thưởng xe SH trên mạng xã hội, qua đó lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.