Bắt Phó Trưởng Công an xã liên quan tới vụ đánh bạc ở Nam Định

Công an TP.Nam Định (Nam Định) vừa bắt giữ nhiều đối tượng liên quan tới một vụ đánh bạc nằm trên địa bàn xã Nam Phong, TP.Nam Định. Trong đó, công an đã bắt giữ Phó Trưởng Công an xã Nam Phong và nhiều người tham gia đánh bạc ăn tiền.

Liên quan tới vụ việc này, tối ngày 10/4, ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch UBND xã Nam Phong xác nhận vụ việc trên.

Vị này cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào tối ngày 6/4 vừa qua. Thông tin cụ thể thì UBND cũng chưa được nắm rõ, phía Công an TP.Nam Định đang trong quá trình điều tra nên cũng chưa thông tin về xã.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo VTC News