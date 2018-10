Bắt quả tang đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính, 2 laptop, 3 điện thoại di động, 10 giấy giới thiệu của một cơ quan báo chí, 1 thẻ hội viên, 1 thẻ phóng viên của một số cơ quan báo chí, 2 thẻ ATM và 50 triệu đồng tiền mặt vừa nhận của doanh nghiệp.

Trước đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về việc có đối tượng tự xưng là phóng viên, nhà báo đến các doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin về một số sai phạm, sau đó đe dọa viết bài, đăng tải trên một số trang thông tin điện tử để ép buộc các doanh nghiệp này phải đưa tiền thì mới gỡ bài xuống.

Sau đó, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập án đấu tranh và bắt quả tang Ngô Văn Khích đang nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ngô Văn Khích khai nhận hiện đang làm cộng tác viên cho một số trang thông tin điện tử. Lợi dụng danh nghĩa này, Khích đã về Thanh Hóa gặp một số doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội để tìm hiểu về các sai phạm, sau đó viết bài và câu kết với một số đối tượng khác gọi điện thoại đe dọa, cưỡng đoạt tiền của các đơn vị này.



Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Khích và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân của Ngô Văn Khích liên hệ với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa số 15A đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa để được giải quyết.

Hoàng Lam