Bắt quả tang nam thanh niên tàng trữ 200 viên ma tuý tổng hợp

Chiều 13/4, Thượng tá Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TT-Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Phú Lộc bắt giữ đối tượng Hồ Văn Việt (sinh năm 1990, trú tại Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ, TT-Huế) về hành vi tàng trữ trái phép hàng trăm viên ma tuý tổng hợp.

Tang vật vụ án tàng trữ trái phép 200 viên hồng phiến

Trước đó vào khoảng 15h cùng ngày, tại thôn Bình An (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc), bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma tuý Công an tỉnh TT-Huế phối hợp Công an huyện Phú Lộc bắt quả tang Hồ Văn Việt tàng trữ trái phép 200 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến).

Đây là vụ tàng trữ trái phép số hồng phiến lớn nhất bị công an bắt giữ tại địa bàn xã Lộc Bổn kể từ trước đến nay.

Theo cơ quan công an, Việt từng có một tiền sự về đánh bạc.

Đối tượng Hồ Văn Việt từng có tiền sự về đánh bạc

Được biết, đây là một trong những chiến công đầu tiên của lực lượng Công an trên địa bàn TT-Huế trong đợt cao điểm đồng loạt mở đợt ra quân bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội Festival Huế 2018. Trong đợt ra quân này, Công an TT-Huế tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, ma tuý, tệ nạn xã hội...; cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nêu cao tinh thần cảnh giác cho người dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn.

Ngọc Văn