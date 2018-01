Bắt quả tang “quý bà” tổ chức sòng bạc ngay trong quán game

Chiều 8/1, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng trinh sát hình sự Công an thành phố Huế vừa bất ngờ đột nhập vào quán Internet X – GAME (số 27 đường Trần Văn Kỷ, phường Tây Lộc, thành phố Huế) bắt quả tang Nguyễn Thị Quỳnh Tiên (sinh năm 1976, trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế) có hành vi tổ chức đánh bạc.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Tiên tổ chức sòng bạc ngay trong quán game

Tại đây, công an còn phát hiện quả tang 3 con bạc tham gia sát phạt bằng hình thức xóc đĩa qua mạng, gồm Đặng Thị Hồng Thu, Nguyễn Đắc Yên (cùng sinh năm 1976, ngụ thành phố Huế) và Nguyễn Thị Diễm Thúy (sinh năm 1982, trú trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh TT- Huế).

Thời điểm bị phát hiện quả tang hành vi đánh xóc đĩa ăn tiền qua mạng Internet, sòng bạc do Nguyễn Thị Quỳnh Tiên tổ chức, với người chơi chủ yếu là phụ nữ, đã thực hiện gần 150 lượt giao dịch đánh bạc, với số tiền 63 triệu đồng. Công an thu giữ từ 4 con bạc đang say sưa xóc đĩa qua mạng hơn 35 triệu đồng.

Hành vi đánh bạc trực tuyến bằng hình thức xóc đĩa bị bắt tại trận

Tang vật đánh bạc trị giá hàng chục triệu đồng bị công an thu giữ Tang vật đánh bạc trị giá hàng chục triệu đồng bị công an thu giữ

Được biết, sòng bạc bị lực lượng hình sự đột nhập bắt quả tang nằm trong đợt cao điểm ra quân tấn công đối với loại tội phạm liên quan đến đánh bạc của Công an thành phố Huế từ nay đến hết Tết Nguyên đán Mậu Tuấn 2018.

Ngọc Văn