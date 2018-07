Bắt siêu trộm phá 6 két sắt, trộm gần 4 tỷ đồng

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Tây Hồ điều tra vụ trộm cắp tài sản, bắt Nguyễn Bá Lợi (29 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), tạm trú phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Lợi là lái xe kiêm sửa chữa điện nước của Công ty Đại Việt Cổ, có trụ sở tại phường Xuân La. Khoảng 23h ngày 7/7, Lợi đột nhập vào trụ sở công ty Đại Việt Cổ phá cửa các tầng 2, 3, 4 và dùng đục, búa, dao phá sáu két sắt, trộm 3,45 tỷ đồng và 8.600 USD.

Công an đã thu giữ hai đục, một dao dựa, một búa, 3,45 tỷ đồng và 8.600 USD.

Nguyễn Hoàn