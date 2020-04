Bắt sới bạc ở Đà Nẵng: 1 người tử vong khi nhảy lầu bỏ trốn

Quảng cáo

Sáng 6/4, nguồn tin của phóng viên cho biết một đối tượng trong vụ đánh xóc dĩa ăn tiền chiều 1-4 tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã tử vong.

Theo đó, chiều 1/4, khi Công an quận Ngũ Hành Sơn đột kích vào sới bạc tại căn nhà 3 tầng (số 24 đường An Thượng 20, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện 14 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc dĩa. Khi thấy lực lượng công an, các con bạc bỏ chạy. 5 trong số 14 đối tượng chạy lên tầng 3, trèo sang nóc nhà hàng xóm rồi nhảy xuống đất để tìm đường tháo chạy.

Hậu quả, một con bạc tử vong. Một đối tượng bị thương. Một đối tượng chạy thoát đang bị công an truy xét. Cơ quan Công an, Viện KSND cùng các cơ quan chức năng điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao đến gia đình để tổ chức an táng.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 45,6 triệu đồng trên chiếu bạc, 1 bộ dụng cụ đánh xóc đĩa, 1 bộ bầu cua (dùng để đánh bạc) cùng các tang vật liên quan.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ một con bạc nhảy lầu tử vong ở quận Ngũ Hành Sơn

Được biết, căn nhà số 24 đường An Thượng 20 là nơi nhóm đối tượng gồm Trương Văn Lợi (SN 1984, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Phạm Văn Trí (SN 1990, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và một người tên Chiến (trú đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thuê lại, tổ chức đánh xóc đĩa để thu tiền xâu.

Trong các ngày 31/3 và 1/4, sới bạc này hoạt động liên tục. Mỗi ván, các con bạc đặt cọc từ 100.000 đến 500.000 đồng, bình quân trên chiếu bạc từ 5 đến 20 triệu đồng. Nhằm che mắt cơ quan chức năng các đối tượng khác khi tiếp cận căn nhà trên thường nhờ người chở đến hoặc để xe ở xa. Khi đánh bạc, luôn có camera và người cảnh giới.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trương Văn Lợi và Phạm Văn Trí về hành vi "tổ chức đánh bạc", và khởi tố hành vi "đánh bạc" đối với 12 đối tượng còn lại.

Theo Người lao động