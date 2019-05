Bắt tạm giam 2 đối tượng phá rừng gỗ lim quý ở Quảng Bình

Ngày 9/5, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong vụ phá rừng gỗ quý tại lâm phận Trường Sơn do Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại quản lý.

Nhiều cây gỗ lim quý bị lâm tặc đốn hạ.

Các đối tượng gồm: Dương Trọng Hà (SN 1972; ngụ thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch), Nguyễn Đức Cảnh (SN 1972), Hồ Văn Vương (SN 1985), Hồ Văn Hinh (SN 1989) và Hồ Văn Thi (SN 1993; cùng ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Trong đó, Dương Trọng Hà và Nguyễn Đức Cảnh bị bắt tạm giam; 3 đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 3 vừa qua, lực lượng Kiểm Lâm huyện Quảng Ninh phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 329, lâm phận Trường Sơn, thuộc xã Trường Sơn. Khu vực rừng này do Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại quản lý. Theo thống kê, đoàn kiểm tra xác định có 45 cây gỗ có đường kính từ 40 - 120 cm đã bị chặt hạ trái phép, trong đó có 26 cây gỗ lim, 17 cây gõ và 2 cây gỗ chua.

Hiện trường còn lại 45 súc gỗ có khối lượng hơn 16 m3, riêng gỗ lim là 13,6 m3. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 3 máy cưa xăng, 1 lam cưa bằng kim loại là công cụ phương tiện gây án. Lực lượng Kiểm lâm cũng phát hiện gần đó có 67 hộp gỗ lim và gỗ gõ với khối lượng gần 5m3 được cất giấu trong rừng. Ban đầu xác định thiệt hại trong vụ phá rừng này là 98,3 m3 với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 23/4, Công an huyện Bố Trạch cũng đã khởi tố 7 đối tượng chặt phá rừng mun ở khu vực vùng lõi di sản Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hoàng Nam - Linh Giang