Hồi âm bài “Đối tượng liên quan chém người ở Yên Thế (Bắc Giang) vẫn nhởn nhơ”: Bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Hồng Nguyên

TP - Sáng qua 5/12, đại diện Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) xác nhận với phóng viên Tiền Phong vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Nguyên (sinh năm 1980, trú thôn Tân An, xã Bố Hạ) về hành vi cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm.