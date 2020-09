Phú Yên: Bắt tạm giam chồng cũ đánh vợ gây thương tích

TPO - Ngày 30/9, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa vừa ra quyết định khởi tố tố vụ án, khỏi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Hùng (SN 1958, trú ở xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội, tạm trú phường 4, TP Tuy Hòa) về tội cố ý gây thương tích. Các quyết định vừa nêu đều được Viện KSND TP Tuy Hòa phê chuẩn theo luật định.