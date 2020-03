Bắt tạm giam cô gái buôn lậu hơn 186.000 khẩu trang y tế

Quảng cáo

Chiều 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Giàng Thị Lan (SN 1993), trú tại xã Xín Cái (Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) về tội buôn lậu, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự.

Theo đó, vào 18h ngày 2/2, tổ công tác đồn biên phòng Xín Cái (huyện Mèo Vạc) kiểm tra ôtô tải biển kiểm soát 22C-046.36 đang đi hướng ra Mốc 465 (đoạn đi qua địa phận xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc), phát hiện trên xe vận chuyển 186.600 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn.

Lái xe là Nguyễn Văn Huy (SN 1989, tạm trú xã Xín Cái) và người đi cùng là Giàng Thị Lan. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai người không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa nên đã bị tổ công tác của đồn biên phòng Xín Cái bắt giữ và chuyển kiến nghị khởi tố đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang.

Quá trình điều tra được biết lợi dụng tình hình dịch Covid-19, phía Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ số lượng lớn khẩu trang y tế với giá thu mua cao, Giàng Thị Lan đã có hành vi móc nối với các đối tượng thu mua khẩu trang y tế trong nước đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Hành vi của Giàng Thị Lan có đủ dấu hiệu của tội buôn lậu, do đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giàng Thị Lan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Lộc