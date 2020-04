Bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Quảng cáo

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thị Thu Hiền (52 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đối tượng Hiền tại cơ qiuan an ninh điều tra (ảnh: CA Đồng Nai)

Theo điều tra của Cơ quan an ninh, đầu năm 2018 thông qua mạng xã hội facebook, Lương Thị Thu Hiền bắt đầu tìm hiểu về tổ chức phản động lưu vong, đồng thời là tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam” do Đào Minh Quân - Tổng thống tự xưng của đệ tam Việt Nam cộng hòa cầm đầu. Hiền kết bạn với số thành viên tổ chức này, sau đó được hướng dẫn làm thủ tục tham gia vào tổ chức.

Sau khi tham gia vào tổ chức này, Hiền đã nhanh chóng trở thành thành viên tích cực, thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh xuyên tạc lịch sử Việt Nam, cổ súy cho việc Đào Minh Quân trở về Việt Nam gây dựng nền đệ tam Việt Nam cộng hòa, kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Hiền còn nhận tiền từ tổ chức này để hoạt động, giới thiệu người tham gia vào tổ chức và được bổ nhiệm làm đại biểu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở khu vực quận 4, 5, 6 tại TPHCM.

Cơ quan chức năng lực lượng chức năng đã kiên trì giáo dục và nhiều lần cảnh cáo, răn đe, nhưng đối tượng Hiền vẫn cố tình vi phạm, bất chấp pháp luật và tiếp tục hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ đối tượng. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động chống phá. Hiện Cơ quan An ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Đức Minh