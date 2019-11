Bắt tạm giam đối tượng tấn công gây trọng thương đội phó bảo vệ rừng

TPO - Sáng 28/11, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Lộc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hưng (SN 1995, trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) về hành vi Cố ý gây thương tích.