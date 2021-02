Bắt tạm giam hiệu trưởng chiếm đoạt tiền của giáo viên, học sinh

Quảng cáo

Ngày 18/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Vũ Cảnh Phương (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quan)g về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vũ Cảnh Phương là Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thanh 2 (xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương).

Theo hồ sơ vụ án, từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019, lợi dụng chức vụ hiệu trưởng, Vũ Cảnh Phương đã chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên trong trường.

Các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của Vũ Cảnh Phương để thu thập tài liệu chứng cứ, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

