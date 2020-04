Bắt tạm giam một phụ nữ lừa đảo 4 nhà đầu tư chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Quảng cáo

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế hoàn tất các thủ tục tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Minh Thuý (sinh năm 1968, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin bước đầu từ cơ quan công an, năm 2017, Trần Thị Minh Thuý gặp gỡ và thoả thuận với một số người trú tại Huế về việc sẽ lấy lại số tiền những người này đã góp đầu tư vào Công ty T.T (có trụ sở tại TPHCM).

Trần Thị Minh Thuý chẳng những không thu hồi được tiền đầu tư vào Cty T.T cho 4 người, mà còn chiếm đoạt của họ gần nửa tỷ đồng.

Những người đã thoả thuận để Thuý đòi tiền đầu tư từ Cty T.T gồm bà Ngô Thị Nguyệt (sinh năm 1964), Trần Thị Thiện Thuý (sinh năm 1960), Lê Thị Mỹ (sinh năm 1961) và ông Hà Kế (sinh năm 1963, cùng trú tại TT-Huế).

Theo thoả thuận, 4 người kể trên phải đưa trước 20% số tiền đã đầu tư vào Cty T.T cho Trần Thị Minh Thuý. Trong trường hợp không lấy lại được tiền từ Cty T.T, Thuý có trách nhiệm hoàn lại số tiền phần trăm đã nhận “cọc” trước này. Tin lời, 4 nhà đầu tư kể trên nhiều lần đưa tiền cho bà Minh Thuý tổng giá trị là 474 triệu đồng.

Tuy nhiên, Trần Thị Minh Thuý chẳng những không thu hồi được tiền đầu tư vào Cty T.T cho các ông, bà Nguyệt, Thiện Thúy, Mỹ, Kế; mà cũng không thực hiện hoàn trả số tiền 474 triệu đồng như đã thoả thuận.

Cuối năm 2018, các nạn nhân có đơn tố cáo bà Minh Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi đến cơ quan Công an TP Huế.

Sau một thời gian xác minh, điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của nghi can Trần Thị Minh Thuý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngọc Văn