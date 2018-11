Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV cùng 3 bị can khác về tội "Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng...".