Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương và hai thuộc cấp

Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương; Võ Thanh Bình, nguyên Phó Cục trưởng và Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương về tội danh nêu trên.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 người thuộc Tổng công ty 3/2, trong đó có ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Nguyên Vũ, Tổng giám đốc.

Trước đó, tỉnh Bình Dương đã lập đoàn thanh tra, kết quả phát hiện những sai phạm trong quá trình sử dụng và chuyển nhượng đất công của Tổng Cty này. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ kết luận thanh tra đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra xử lý. Đến ngày 16/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Ông Nguyễn Văn Minh (trái) và 2 đồng phạm bị bắt hồi tháng 4/2020.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, quá trình gốp vốn liên danh, Tổng Cty 3/2 đã tự ý chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước. Cơ quan chức năng xác định, Tổng Cty 3/2 đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản gây thất thoát số tiền gần 127 tỷ đồng so với bảng giá quy định của UBND tỉnh Bình Dương năm 2016.

Dương Lê