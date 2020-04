Bắt tạm giam nhóm thanh niên lừa đảo qua mạng

Quảng cáo

Ngày 6/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Minh Vương (20 tuổi) và Đặng Trường Giang (20 tuổi), đồng thời thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Huy (19 tuổi), đều trú tại xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Các đối tượng 10X trên bị bắt, khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, do cần tiền nên Vương, Giang và Huy đã lên mạng xã hội facebook lập các tài khoản cá nhân mang tên "Hàng nội địa Nhật" và "Cường nội địa" để bình luận, rao bán hàng đối với những bài đăng của người đang có nhu cầu mua hàng Nhật nội địa.

Sau khi các đối tượng đăng tin trên mạng facebook, hai người trú tại thành phố Hà Nội đã liên lạc với Trần Minh Vương và Đặng Trường Giang để hỏi mua 2 lô hàng máy lọc khí và điều hoà cũ.

Đối tượng lừa đảo Trần Minh Vương bị bắt, tạm giam và khởi tố về hành vi lừa đảo - Ảnh: Hoàng Long

Sau khi thống nhất giá cả, hẹn ngày giao hàng, hai khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng mang tên Nguyễn Thế Huy với tổng số tiền là 25 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày giao hàng như đã hẹn, thì các đối tượng tắt máy không liên lạc được.

Sau nhiều ngày không liên lạc được với các đối tượng, biết bị lừa, hai khách hàng đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng nói trên.

Hoàng Long