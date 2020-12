Bắt tạm giam ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op

Quảng cáo

Ngày 16/12, Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Quá trình xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Kết luận của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp hành quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Saigon Co.op), ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ông Diệp Dũng đã bị bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm.

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TPHCM thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.



Trước đó, ngày 27/7, Thanh tra TPHCM công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op, chỉ ra nhiều sai phạm tại đơn vị này. Cụ thể: thanh tra nói có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, việc làm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Bên cạnh đó, đại hội thành viên 2020 của Saigon Co.op vẫn được tổ chức vào ngày 24/7 dù Thanh tra TPHCM trước đó đã đề nghị tạm đình chỉ. Trong đại hội có nhiều nội dung được thông qua ngoài chương trình dự kiến, trong đó có vấn đề về vốn, bãi nhiệm ủy viên hội động quản trị và đề nghị cách chức tổng giám đốc, lý do được đưa ra là do không thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên về việc huy động vốn nêu trên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM xác định ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật; Tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật; Thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo. Ông Diệp Dũng được Thành ủy TPHCM chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op từ cuối tháng 8/2015.

Cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng chuyển công tác về công ty xổ số “Hiện nay, ông Diệp Dũng đã chuyển công tác về Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM. Ban lãnh đạo công ty này sẽ phân công công việc cụ thể cho ông Diệp Dũng” bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM thông tin liên quan đến công tác xử lý, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đối với ông Diệp Dũng. Ông Diệp Dũng xin từ chức Chủ tịch Saigon Co.op Ông Diệp Dũng gửi đơn đến Thường trực Thành ủy TPHCM xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op vì "chưa hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao". Vì sao Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Diệp Dũng bị đình chỉ? Ngày 28/7, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải đã triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - thành ủy viên, và đình chỉ các vai trò trong ban chấp hành, ban thường vụ và bí thư Đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op). Đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op với ông Diệp Dũng Sau khi có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Saigon Co.op, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op đối với ông Diệp Dũng.

Văn Minh