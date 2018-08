Bắt tạm giam trưởng ban quản lý chung cư Carina

Tối 8/8, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban quản lý chung cư Carina Plaza) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Trước đó, ngày 20/4, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho Tiền Phong biết, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, nguyên giám đốc Cty TM-DV-SX Hùng Thanh) về tội danh "Vi phạm quy định về phòng cháy cháy chữa cháy".

Hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza. Ảnh Văn Minh

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đến vụ cháy trên gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chủ đầu tư của chung cư Carina Plaza là Cty TNHH TM-DV-SX Hùng Thanh (gọi tắt Cty Hùng Thanh có trụ sở đặt tại tầng 3 Block B chung cư Carina Plaza). Cty Hùng Thanh ký hợp đồng với Cty cổ phần Đầu tư địa ốc Sài Gòn (gọi tắt Cty địa ốc Sài Gòn) để quản lý, vận hành tòa nhà. Cty địa ốc Sài Gòn lập ban quản lý, điều hành chung cư. Do đó, Ban quản lý chung cư không phải là của Cty Hùng Thanh mà do Cty địa ốc Sài Gòn thành lập.

Từ khi thành lập đến lúc vụ cháy xảy ra, Ban quản lý chung cư đã 3 lần thay đổi trưởng ban. Về trách nhiệm của Cty địa ốc Sài Gòn, sau khi ký hợp đồng thành lập Ban Quản lý chung cư, Cty địa ốc Sài Gòn lại ký hợp đồng dịch vụ với Cty TNHH DV Bảo vệ Gia Khang để thực hiện dịch vụ bảo vệ và giữ xe.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đã và đang tiến hành điều tra làm rõ mối quan hệ zích-zắc giữa các Cty thuê, ký hợp đồng dịch vụ tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM), thu thập thêm dữ liệu chứng cứ cụ thể hóa từng hành vi của những cá nhân có liên quan để làm rõ trách nhiệm các cá nhân trong vụ án.

Đến nay Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra cùng về hành vi trên.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TPHCM) xảy ra lúc 1 giờ 27 phút ngày 23/3. Nguồn cháy xuất phát từ một chiếc xe máy để trong hầm giữ xe của chưng cư. Vụ cháy làm chết 13 người, hơn 50 người bị thương và nhiều tài sản bị thiệt hại nặng trong vụ cháy. Đến nay, chung cư Carina vẫn đang tiến hành sửa chữa khắc phục hậu quả. Hàng trăm hộ dân vẫn ở đi thuê, ở nhờ nơi khác, số ít vẫn cố bám trụ lại chung cư trong cảnh không điện nước khiến cuộc sống đảo lộn nghiêm trọng.

Văn Minh